Напал на детей и подстрелил прохожего: под Киевом задержали 25-летнего стрелка (видео)

По данным полиции, злоумышленник открыл огонь по человеку, который заступился за 12-летних детей.

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В городе Белая Церковь Киевской области полиция задержала 25-летнего мужчину, который бросился на двоих несовершеннолетних, а затем начал стрельбу в сторону заступившегося за них человека. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сообщается, что задержанный пытался навредить детям, а также нанес ранение руки прохожему, который попытался ему воспрепятствовать. Одна из пуль также повредила гаджет, лежавший в кармане у пострадавшего.

[ + – ] Полиция задержала мужчину, напавшего на детей

Сотрудники полиции доставили злоумышленника в изолятор временного содержания и изъяли огнестрельное оружие. Мера пресечения для стрелка будет определена судом. За содеянное мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

"Благодарю граждан за то, что не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей. Полицейский же благодарен за оперативную реакцию и разоблачение злодея. Безопасность детей была и остается главным приоритетом", — заключил Андрей Небытов.

Напомним, что 1 февраля в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о проведенных обысках у организаторов скандальных вечеринок, которые издаивались над девушками и снимали унижения на видео.

Кроме того, 3 февраля правоохранители опровергли информацию о якобы вручении повесток подозреваемым в организации пьяных вечеринок в Киеве. Пресс-секретарь ДПС в Киевской области Ирина Прянишникова подчеркнула, что что полиция не вручает повестки.

Еще Фокус писал о том, что 4 февраля в сети появилось видео, на котором продавец магазина остановила напавшего на нее грабителя с палкой и выгнала его на улицу. По словам Андрея Небытова, инцидент произошел в Киевской области.