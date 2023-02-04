В Киевской области продавец магазина остановила грабителя с палкой (видео)

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, женщине удалось выгнать набросившегося на нее мужчину. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника.

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Продавец магазина в городе Обухов Киевской области собственными силами остановила грабителя с палкой, который ворвался в помещение и пытался ее ударить. Об этом случае рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

По словам Небытова, женщина смогла обезвредить нападавшего с палкой.

"Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ", — сообщил Небытов.

Отмечается, что злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, что подозреваемый по делу о "пьяных вечеринках" в Киеве выступил в суде. Андрей Ярина заявил, что 80% девушек приходили к нему домой добровольно. К тому же, каждая третья побывавшая на "тусовке", возвращалась.

Теперь организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет тюрьмы за издевательства над девушками. По данным полиции Киевской области, задержанные снимали и распространяли в соцсетях видеоролики интимного характера.

Ранее Фокус разбирался в том, кто стоит за обысками и активизацией борьбы с коррупцией. По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, "это дело рук Великобритании и США", поскольку обыски и изъятие документации начались после того, как в Киев приехал Борис Джонсон.