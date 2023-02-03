Девушки возвращались: подозреваемый по делу о "пьяных вечеринках" в Киеве выступил в суде (видео)

По словам Андрея Ярины, 80% девушек приходили к нему домой добровольно. Более того, каждая третья девушка, побывавшая на "тусовке", затем возвращалась.

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Подозреваемый по делу о вечеринках с вероятным сексуальным насилием 19-летний Андрей Ярина выступил в суде, о чем пишет Watchers в Facebook.

Так, обвиняемый заявил, что 80% девушек сами соглашались прийти к нему домой на вечеринки. Отметим, что его подозревают в распространении и распространении порнографического контента.

"Каждая третья девушка, которая была на этих тусовках, приходила еще раз. И если бы им что-то не нравилось, то, думаю, они бы не приходили еще раз", — сказал он.

Подозреваемый также заверил, что трансляциями с вечеринок зарабатывал донаты на ВСУ.

[ + – ] 19-летний Андрей Ярина выступил в суде

Затем стало известно, что Ярину отправили в СИЗО на 60 суток.

[ + – ] Ярину отправили в СИЗО

Журналисты пишут, что прокуратура просила жесточайшей меры пресечения — содержания под стражей. В то время как адвокат настаивал отпустить Ярину под залог.

Также сообщается, что Шевченковский суд отправил второго подозреваемого в организации вечеринок с сексуальным насилием под стражу на два месяца. Так, 19-летний Ярослав Домбровский, также получил подозрение в создании и распространении порнографического контента. По убеждению адвоката, Домбровский не имел доступа к каналу Telegram, на котором распространяли видео с девушками.

[ + – ] Ярослав Домбровский Фото: Wathers

Напомним, что все началось с того, что ведущая Ярослава Кравченко сообщила, что молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" девушек, после чего насиловали их и распространяли соответствующие видео в закрытых Telegram-каналах. После этого 2 февраля к фигурантам роликов пришла полиция и сообщила им о подозрении в распространении порнографических материалов.

Также Фокус писал, что 2 февраля глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что организаторами "пьяных вечеринок" являются двое друзей, которые и распространяли видео интимного характера в соцсетях. Им объявили о подозрении, еще шести фигурантам дела якобы вручили повестки в военкомат.