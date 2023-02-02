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Украина

Издевались над девушками: организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет тюрьмы (фото)

Пьяные вечеринки Киев скандал издевательства видеоролики подозрение Ксанакс наркотики
Организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве грозит до 7 лет тюрьмы

Главные подозреваемые, как отмечают в Нацполиции Киевщины, не только снимали, но и распространяли в соцсетях унизительные видеоролики интимного характера с пострадавшими девушками.

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Организаторы "пьяных вечеринок", во время которых девушек накачивали транквилизаторами, рискуют получить до 7 лет лишения свободы. Об этом 2 февраля в своем Telegram-канале сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, оперативники вместе с прокурорами провели обыски по месту жительства подозреваемых в Киеве и Ивано-Франковской области.

Силовиками было установлено, что организаторами "пьяных вечеринок" и авторами унизительных видеороликов с девушками являются двое друзей, которые и распространяли видео интимного характера в социальных сетях.

В ходе следственных действий мужчины были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Двум друзьям объявлено о подозрении по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов". Если вина задержанных будет доказана в суде — им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Небытов отметил, что сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что глава Нацполиции Киевской области не прокомментировал информацию СМИ о том, что нескольким участникам "пьяных вечеринок", во время которых издевались над девушками, вручили повестки в территориальные центры комплектования.

Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма Fullscreen
Организаторы "пьяных вечеринок" могут сесть в тюрьму на 7 лет
Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма Fullscreen
Организаторы "пьяных вечеринок" могут сесть в тюрьму на 7 лет
Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма Fullscreen
Организаторы "пьяных вечеринок" могут сесть в тюрьму на 7 лет
Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма
Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма
Пьяные вечеринки скандал издевательства наркотики Киев повестки подозрение тюрьма

Несколькими днями ранее в соцсетях произошел скандал из-за "пьяных вечеринок", во время которых организаторы записывали унизительные видео с девушками. Телеведущая Ярослава Кравченко утверждала, что молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, якобы "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" участниц, после чего распространяли в закрытых Telegram-каналах видеоролики интимного характера с их участием.

После огласки в соцсетях полиция 1 февраля нагрянула с обысками к возможным организаторам "пьяных вечеринок".

Вечером 1 февраля в СМИ появилась информация, что двум организаторам "пьяных вечеринок" объявили о подозрении в совершении правонарушения, а еще шестерым участникам — вручили повестки в территориальные центры комплектации.