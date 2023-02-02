Издевались над девушками: организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет тюрьмы (фото)

Главные подозреваемые, как отмечают в Нацполиции Киевщины, не только снимали, но и распространяли в соцсетях унизительные видеоролики интимного характера с пострадавшими девушками.

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Организаторы "пьяных вечеринок", во время которых девушек накачивали транквилизаторами, рискуют получить до 7 лет лишения свободы. Об этом 2 февраля в своем Telegram-канале сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, оперативники вместе с прокурорами провели обыски по месту жительства подозреваемых в Киеве и Ивано-Франковской области.

Силовиками было установлено, что организаторами "пьяных вечеринок" и авторами унизительных видеороликов с девушками являются двое друзей, которые и распространяли видео интимного характера в социальных сетях.

В ходе следственных действий мужчины были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Двум друзьям объявлено о подозрении по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов". Если вина задержанных будет доказана в суде — им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Небытов отметил, что сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что глава Нацполиции Киевской области не прокомментировал информацию СМИ о том, что нескольким участникам "пьяных вечеринок", во время которых издевались над девушками, вручили повестки в территориальные центры комплектования.

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Несколькими днями ранее в соцсетях произошел скандал из-за "пьяных вечеринок", во время которых организаторы записывали унизительные видео с девушками. Телеведущая Ярослава Кравченко утверждала, что молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, якобы "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" участниц, после чего распространяли в закрытых Telegram-каналах видеоролики интимного характера с их участием.

После огласки в соцсетях полиция 1 февраля нагрянула с обысками к возможным организаторам "пьяных вечеринок".

Вечером 1 февраля в СМИ появилась информация, что двум организаторам "пьяных вечеринок" объявили о подозрении в совершении правонарушения, а еще шестерым участникам — вручили повестки в территориальные центры комплектации.