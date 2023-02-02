Знущалися з дівчат: організаторам "п'яних вечірок" загрожує до 7 років в'язниці (фото)

Головні підозрювані, як зазначають у Нацполіції Київщини, не лише знімали, а й розповсюджували в соцмережах принизливі відеоролики інтимного характеру з постраждалими дівчатами.

Related video

Організатори п'яних вечірок, під час яких дівчат накачували транквілізаторами, ризикують отримати до 7 років позбавлення волі. Про це 2 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, оперативники разом із прокурорами провели обшуки за місцем проживання підозрюваних у Києві й Івано-Франківській області.

Силовики встановили, що організаторами "п'яних вечірок" і авторами принизливих відеороликів із дівчатами є двоє друзів, які й розповсюджували відео інтимного характеру в соціальних мережах.

У ході слідчих дій чоловіки були затримані й доставлені до ізолятора тимчасового тримання. Двом друзям оголосили про підозру за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу — "Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів". Якщо вину затриманих доведуть у суді, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нєбитов зазначив, що сторона звинувачення клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що голова Нацполіції Київської області не прокоментував інформацію ЗМІ про те, що кільком учасникам "п'яних вечірок", під час яких знущалися з дівчат, вручили повістки до територіальних центрів комплектування.

[ + – ] Організатори "п'яних вечірок" можуть сісти у в'язницю на 7 років [ + – ] Організатори "п'яних вечірок" можуть сісти у в'язницю на 7 років [ + – ] Організатори "п'яних вечірок" можуть сісти у в'язницю на 7 років

Декількома днями раніше в соцмережах стався скандал через "п'яні вечірки", під час яких організатори записували принизливі відео з дівчатами. Телеведуча Ярослава Кравченко стверджувала, що молоді хлопці, які приїхали до Києва з Івано-Франківська, нібито "накачували" алкоголем і транквілізатором "Ксанакс" учасниць, після чого розповсюджували в закритих Telegram-каналах відеоролики інтимного характеру за їх участю.

Після розголосу в соцмережах поліція 1 лютого нагрянула з обшуками до можливих організаторів "п'яних вечірок".

Увечері 1 лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що двом організаторам "п'яних вечірок" оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, а ще шістьом учасникам вручили повістки до територіальних центрів комплектації.