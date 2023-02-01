Шести фігурантам скандальної справи про "п'яні вечірки" вручили повістки у військкомат, — ЗМІ

Співробітники правоохоронних органів оголосили про підозру двом організаторам вечірок, на яких дівчат накачували транквілізаторами та роздягали на камеру.

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Співробітники правоохоронних органів оголосили про підозру двом організаторам вечірок, на яких дівчат накачували транквілізаторами й алкоголем, роздягали на камеру та імовірно ґвалтували. Про це 1 лютого у коментарі "Суспільному" розповіли у поліції.

Як уточнюється, ще шістьом фігурантам справи вручили повістки у військкомат.

"П'яні вечірки" у Києві: що сталося?

Українська ведуча та блогерка Ярослава Кравченко 1 лютого розповсюдила в мережі інформацію про так звані "п'яні вечірки" у Києві.

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Журналістка повідомила, що група хлопців організовувала вечірки, на яких дівчат нібито "накачували" алкоголем і транквілізатором "Ксанекс". Після цього учасники знімали прямі ефіри, під час яких дівчат роздягали, знімали на відео статеві органи та застосовували сексуальне насильство.

Після цього у пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведення обшуків в організаторів вечірок. Як уточнювалося, обшуки пройшли у Києві та ще одному регіоні за місцем проживання і на орендованих квартирах підозрюваних.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо про те, що пресофіцерку Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську, яка стала героїнею скандалу через відпочинок за кордоном, перевели до Житомирського прикордонного загону.