Дівчата поверталися: підозрюваний у справі про "п'яні вечірки" у Києві виступив у суді (відео)

За словами Андрія Ярини, 80% дівчат приходили до нього добровільно. До того ж кожна третя дівчина, яка побувала на тусовці, потім поверталася.

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Підозрюваний у справі про вечірки з ймовірним сексуальним насильством 19-річний Андрій Ярина виступив у суді, про що пише Watchers у Facebook.

Так обвинувачений заявив, що 80% дівчат самі погоджувалися прийти до нього додому на вечірки. Зазначимо, що його підозрюють у поширенні та розповсюдженні порнографічного контенту.

"Кожна третя дівчина, яка була на цих тусовках, приходила ще раз. І якби їм щось не подобалося, то, гадаю, вони б не приходили ще раз", — сказав він.

Підозрюваний також запевнив, що трансляціями з вечірок заробляв донати на ЗСУ.

[ + – ] 19-річний Андрій Ярина виступив у суді

Потім стало відомо, що Ярину відправили до СІЗО на 60 діб.

[ + – ] Ярину відправили до СІЗО

Журналісти пишуть, що прокуратура просила найжорстокішого запобіжного заходу — тримання під вартою. Тоді як адвокат наполягав відпустити Ярину під заставу.

Також повідомляється, що Шевченківський суд відправив другого підозрюваного в організації вечірок із сексуальним насильством під варту на два місяці. Так, 19-річний Ярослав Домбровський, також отримав підозру у створенні та розповсюдженні порнографічного контенту. На переконання адвоката, Домбровський не мав доступу до каналу Telegram, на якому розповсюджували відео з дівчатами.

[ + – ] Ярослав Домбровський Фото: Wathers

Нагадаємо, що все почалося з того, що ведуча Ярослава Кравченка повідомила, що молоді хлопці, які приїхали до Києва з Івано-Франківська, "накачували" алкоголем та транквілізатором "Ксанакс" дівчат, після чого ґвалтували їх та поширювали відповідні відео у закритих Telegram-каналах. Після цього 2 лютого до фігурантів роликів прийшла поліція та повідомила їх про підозру у поширенні порнографічних матеріалів.

Також Фокус писав, що 2 лютого голова Нацполіції Київської області Андрій Небутов розповів, що організаторами "п'яних вечірок" є двоє друзів, які розповсюджували відео інтимного характеру в соцмережах. Їм оголосили про підозру, ще шістьом фігурантам справи нібито вручили повістки у військкомат.