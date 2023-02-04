На Київщині продавчиня магазину зупинила грабіжника з палицею (відео)

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, жінці вдалося вигнати чоловіка, який накинувся на неї. Згодом правоохоронці затримали зловмисника.

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Продавчиня магазину в місті Обухів Київської області власними силами зупинила грабіжника з палицею, який увірвався до приміщення та намагався її вдарити. Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

За словами Нєбитова, жінка змогла знешкодити нападника з палицею.

"За мить забрала деревинку і стусаном вигнала з магазину. А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ", — повідомив Нєбитов.

Зазначається, що зловмисника було затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Нагадаємо, що підозрюваний у справі про "п'яні вечірки" в Києві виступив у суді. Андрій Ярина заявив, що 80% дівчат приходили до нього добровільно. До того ж, кожна третя, що побувала на "тусовці", поверталася.

Наразі організаторам "п'яних вечірок" загрожує до 7 років в'язниці за знущання з дівчат. За даними поліції Київської області, затримані знімали та поширювали у соцмережах відеоролики інтимного характеру.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто стоїть за обшуками та активізацією боротьби з корупцією. На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, "це справа рук Великобританії та США", оскільки обшуки та вилучення документації почалися після того, як до Києва приїхав Борис Джонсон.