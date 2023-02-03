В полиции опровергли вручение повесток организаторам пьяных вечеринок в Киеве (видео)

По словам пресс-секретаря ДПС в Киевской области Ирины Прянишниковой, полиция повестки не вручает. Инициировано уголовное производство в отношении шести подозреваемых, которые снимали и распространяли видеоролики с унижениями девушек в соцсетях.

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Правоохранители не вручали повестки подозреваемым в организации пьяных вечеринок в Киеве, на которых унижали девушек. Об этом сообщила пресс-секретарь ДПС в Киевской области Ирина Прянишникова, передает Espreso.tv.

Представительница пресс-службы подчеркнула, что полиция повестки не вручает. Следственные действия проводились совместно с прокуратурой. Инициировали уголовное производство и объявили о подозрении фигурантам, которые занимались съемкой и распространяли видеоролики в соцсетях.

"Полиция установила 6 человек, имеющих отношение к данному правонарушению. Однако хочу подчеркнуть, что полиция не вручает повестки", — отметила Прянишникова.

О повестках, подчеркнула Прянишникова, речи не идет.

Ранее Фокус сообщал, что организаторам "пьяных вечеринок" грозит до 7 лет тюрьмы. По данным Нацполиции Киевской области, молодые люди снимали и распространяли в соцсетях унизительные видеоролики интимного характера с пострадавшими девушками.

Напомним, что юрист рассказал о механизме вручения повесток украинцам за рубежом. Постановление Кабмина от 30 декабря 2022 года предусматривает, что в рамках общей мобилизации в Украине зарубежные дипмиссии должны помогать с возвращением военнообязанных на родину. Однако не упоминается, как именно это нужно делать.

В конце прошлого месяца в венгерском МИДе заявили о "жесткой" мобилизации среди закарпатской венгерской диаспоры.

По данным венгерских СМИ, на Закарпатье сотни военных раздают повестки на улицах, рынках, автобусах и даже в цыганских поселениях.