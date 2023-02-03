У поліції спростували вручення повісток організаторам п'яних вечірок у Києві (відео)

За словами прессекретарки ДПС у Київській області Ірини Прянишникової, поліція повістки не вручає. Ініційовано кримінальне провадження щодо шести підозрюваних, які знімали та поширювали відеоролики з приниженнями дівчат у соцмережах.

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Правоохоронці не вручали повістки підозрюваним в організації п'яних вечірок у Києві, на яких принижували дівчат. Про це повідомила прессекретарка ДПС у Київській області Ірина Прянишникова, передає Espreso.tv.

Представниця пресслужби наголосила, що поліція повістки не вручає. Слідчі дії проводились спільно з прокуратурою. Ініціювали кримінальне провадження та оголосили про підозру фігурантам, які займалися зйомкою і розповсюджували відеоролики в соцмережах.

"Поліція встановила 6 осіб, які причетні до цього правопорушення. Однак хочу наголосити, що поліція не вручає повістки", — зазначила Прянишникова.

Про повістки, підкреслила Прянишникова, не йдеться.

Раніше Фокус повідомляв, що організаторам "п'яних вечірок" загрожує до 7 років ув'язнення. За даними Нацполіції Київської області, молодики знімали та поширювали у соцмережах принизливі відеоролики інтимного характеру із постраждалими дівчатами.

Нагадаємо, що юрист розповів про механізм вручення повісток українцям за кордоном. Постанова Кабміну від 30 грудня 2022 року передбачає, що в межах загальної мобілізації в Україні закордонні дипмісії мають допомагати з поверненням військовозобов'язаних на батьківщину. Однак не згадується, як саме це потрібно робити.

Наприкінці минулого місяця в угорському МЗС заявили про "жорстку" мобілізацію серед закарпатської угорської діаспори.

За даними угорських ЗМІ, на Закарпатті сотні військових роздають повістки на вулицях, ринках, автобусах і навіть у циганських поселеннях.