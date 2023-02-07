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Напав на дітей і підстрелив перехожого: під Києвом затримали 25-річного стрільця (відео)

Біла Церква, поліція, Київська область, затримання, арешт
Фото: Скриншот из видео | У Білій Церкві поліція затримала 25-річного чоловіка

За даними поліції, зловмисник відкрив вогонь по людині, яка заступилася за 12-річних дітей.

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У місті Біла Церква Київської області поліція затримала 25-річного чоловіка, який кинувся на двох неповнолітніх, а потім почав стрілянину в бік людини, яка заступилася за них. Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Повідомляється, що затриманий намагався нашкодити дітям, а також поранив руку перехожому, який спробував йому перешкодити. Одна з куль також пошкодила гаджет, який лежав у кишені постраждалого.

Поліція затримала чоловіка, який напав на дітей

Співробітники поліції доставили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання та вилучили вогнепальну зброю. Запобіжний захід для стрільця визначить суд. За вчинене чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Дякую громадянам за те, що не залишилися осторонь, а заступилися за 12-річних дітей. Поліцейський же вдячний за оперативну реакцію та викриття лиходія. Безпека дітей була та залишається головним пріоритетом", — підсумував Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що 1 лютого в пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведені обшуки в організаторів скандальних вечірок, які знущалися з дівчат і знімали приниження на відео.

Крім того, 3 лютого правоохоронці спростували інформацію про нібито вручення повісток підозрюваним в організації п'яних вечірок у Києві. Прессекретарка ДПС у Київській області Ірина Прянішнікова наголосила, що поліція не вручає повістки.

Ще Фокус писав про те, що 4 лютого в мережі з'явилося відео, на якому продавчиня магазину зупинила грабіжника, який напав на неї з палицею, та вигнала його на вулицю. За словами Андрія Нєбитова, інцидент стався в Київській області.