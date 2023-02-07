Напав на дітей і підстрелив перехожого: під Києвом затримали 25-річного стрільця (відео)

За даними поліції, зловмисник відкрив вогонь по людині, яка заступилася за 12-річних дітей.

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У місті Біла Церква Київської області поліція затримала 25-річного чоловіка, який кинувся на двох неповнолітніх, а потім почав стрілянину в бік людини, яка заступилася за них. Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Повідомляється, що затриманий намагався нашкодити дітям, а також поранив руку перехожому, який спробував йому перешкодити. Одна з куль також пошкодила гаджет, який лежав у кишені постраждалого.

[ + – ] Поліція затримала чоловіка, який напав на дітей

Співробітники поліції доставили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання та вилучили вогнепальну зброю. Запобіжний захід для стрільця визначить суд. За вчинене чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Дякую громадянам за те, що не залишилися осторонь, а заступилися за 12-річних дітей. Поліцейський же вдячний за оперативну реакцію та викриття лиходія. Безпека дітей була та залишається головним пріоритетом", — підсумував Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що 1 лютого в пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведені обшуки в організаторів скандальних вечірок, які знущалися з дівчат і знімали приниження на відео.

Крім того, 3 лютого правоохоронці спростували інформацію про нібито вручення повісток підозрюваним в організації п'яних вечірок у Києві. Прессекретарка ДПС у Київській області Ірина Прянішнікова наголосила, що поліція не вручає повістки.

Ще Фокус писав про те, що 4 лютого в мережі з'явилося відео, на якому продавчиня магазину зупинила грабіжника, який напав на неї з палицею, та вигнала його на вулицю. За словами Андрія Нєбитова, інцидент стався в Київській області.