Привіз воєнні "трофеї": у Москві на Курському вокзалі затримали чоловіка з мінами (фото)

За даними журналістів, невідомий прибув із зони бойових дій в Україні. Через рамку металошукача він хотів пронести підривники та предмети, схожі на гранати Ф-1.

Related video

У Москві на Курському вокзалі 17 лютого затримали чоловіка, який хотів пронести підривники та протипіхотні міни. Про це повідомило російське медіа SHOT із посиланням на інформовані джерела.

Декілька підривників, дві протипіхотні міни та ще один невстановлений вибуховий пристрій правоохоронці знайшли під час проходження громадянином рамки металошукача. Територію вокзалу оточили.

[ + – ] Підривники та протипіхотні міни знайшли під час проходження металошукача

"Чоловіка з предметами, схожими на гранати Ф-1 (ручна протипіхотна граната, — ред), затримали біля Курського вокзалу в Москві", — йдеться у повідомленні.

Співрозмовник 360tv в екстрених службах уточнив, що інцидент стався у 8-му залі вокзалу. На місці працюють співробітники поліції та кінологи.

Вік та особистість чоловіка не розголошують. За даними медіа SHOT, він прибув із зони бойових дій в Україні та привіз із собою "трофеї".

Пізніше затриманого доправили до відділку поліції, проводиться перевірка, пише ТАСС.

Нагадаємо, що у Франції 3 лютого заарештували 24-річного чоловіка, який погрожував підірвати себе у потязі. Він наполегливо запитував у пасажирів, чи вірять вони в Бога.

У Москві 6 лютого 42-річний невідомий хотів вкрасти з Мавзолею тіло Володимира Леніна. Медики визначили, що чоловік має психічний розлад через сп'яніння.

Під Києвом 7 лютого поліція затримала 25-річного стрільця, який напав на двох неповнолітніх. Він поранив у руку перехожого, який спробував заступитися за дітей.