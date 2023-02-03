"Неадекватний клієнт": у Франції затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе у потязі

24-річний пасажир потяга Кольмар-Париж заявив, що влаштує теракт. Його заарештував поліцейський, який був не під час виконання своїх обов'язків і їхав у своїх справах.

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У п'ятницю, 3 лютого, у Лотарингії, Франція, заарештовали 24-річного чоловіка, який погрожував влаштувати теракт у швидкісному поїзді на маршруті Кольмар-Париж. Про це пише французький сайт 20 minutes з посиланням на агентство AFP.

"Ситуація виправлена ​​і знаходиться під контролем. Цю людину заарештували", — прокоментував представник залізничного оператора Франції компанії SNCF.

Як повідомляється, пасажир у потязі погрожував себе підірвати і запитував у людей навколо, "чи вони вірять у Бога", передають деякі ЗМІ. Його заарештував поліцейський, який був не під час виконання своїх обов'язків і їхав у своїх справах. Видання France Info уточнює, що нова програма Travel and Protect дозволяє правоохоронцям пересуватися разом зі своєю табельною зброєю. Це й дозволило поліцейському знешкодити зловмисника.

[ + – ] Поліція входить до потяга

Після цього міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав у себе в Twitter, що впроваджена програма Travel and Protect показує свою ефективність у дії.

"Система Travel Protect, яку я впровадив, щодня доводить свою ефективність для безпеки французів у транспорті! Цього ранку офіцер поліції, який скористався цим, заарештував загрозливу людину на борту TGV [швидкісний поїзд] у [департаменті] Мозелі. Слава йому!" — прокоментував він.

Щоб відвезти чоловіка до поліцейської дільниці, потяг зупинили на станції Лувінії. Через це він затримався на півтори години. Компанія SNCF, інформуючи про ситуацію, написала, що запізнення відбувається через "неадекватну поведінку клієнта, який завадив поїздці".

Залізнична компанія уточнила журналістам, що поки не знає, чи справді чоловік збирався підірвати себе, чи це було порожньою погрозою.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, у французькому містечку Сент-Етьєн поліція затримала Едгардо Греко, який раніше належав до однієї з найвпливовіших мафіозних організацій Італії. Він ховався 16 років, працюючи піццайоло.