Пытаются менять на алкоголь: россияне в Херсонской области воруют вещи у гражданских, – Маляр

По информации замминистра обороны, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты обыскивали дома местных жителей.

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Россияне на временно оккупированном юге Украины воруют вещи у гражданских и пытаются менять их на алкоголь. Об этом сегодня, 16 марта, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество из объектов государственных учреждений и предприятий и жилищ гражданского населения на временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

По информации Маляр, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты обыскивали дома местных жителей, в том числе временно покинутых владельцами.

Россияне в Херсонской области воруют вещи у гражданских и меняют на алкоголь

"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", – сообщила замминистра.

Она добавила, что наиболее габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Тем временем, в оккупированном Мариуполе российские военные продолжают сносить дома местных жителей и разграбливать их перед полным уничтожением. 15 марта местный житель рассказал, что оккупанты разграбили жилье его тещи и унесли даже крышку с клапаном от унитаза.

Напомним, в феврале 2023 года на российском сайте бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора. Согласно утверждению автора, товар является "трофеем", вывезенным из Украины. Выяснилось, что оккупант РФ тащил с собой украденный битый монитор более тысячи километров.

В ноябре 2022 года мы также информировали читателей о том, что в Херсоне оккупанты разграбили художественный музей. По словам администрации музея, более всего российских оккупантов заинтересовали шедевры XVIII-XIX веков. Российские военные вывезли 80% выставочного фонда.