Украли крышку унитаза: житель Мариуполя показал, что осталось от жилья после россиян (видео)

Мужчина решил в последний раз прийти в квартиру своей тещи перед тем, как 14-этажное здание будет снесено. Россияне и мародеры разграбили жилье и унесли даже крышку с клапаном от унитаза.

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В оккупированном Мариуполе российские военные продолжают сносить дома местных жителей и разграбливать их перед полным уничтожением. Видео из одной такой многоэтажки в городе опубликовали в Телеграм-канале Мариупольского городского совета 15 марта.

Видеокадры из разрушенного многоэтажного дома снимал один из жителей Мариуполя. По его словам, дом скоро полностью снесут. 14-этажный дом не выдержал постоянных обстрелов и дал крен. Теперь находиться в нем небезопасно для жизни. Тем более, что в многоэтажке уже практически год отсутствуют электроэнергия, газ и вода. Не работает канализация.

Мужчина пришел посмотреть, как выглядит квартира его тещи, в которой он жил вместе с собственной семьей. Однако поднявшись на нужный этаж, он понял, что в доме побывали оккупанты-мародеры. Двери в квартиру были выломаны

Немногочисленная мебель, оставшаяся в квартире была либо разбита, либо перевернута. Те вещи, которые для российских военных не представляли ценности, были разбросаны по полу.

Из квартиры мариупольцев пропали бытовая техника и одежда. Более того, российские оккупанты забрали даже крышку от унитаза.

"Так выглядит "асвабаждение" в оккупированном Мариуполе. Разграбленные дома, сломанные судьбы и уничтоженная мирная жизнь", — подписали видеоролик в Телеграм-канале Мариупольского городского совета.

Напомним, в феврале 2023 года на российском сайте бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора. Согласно утверждению автора, товар является "трофеем", вывезенным из Украины. Выяснилось, что оккупант РФ тащил с собой украденный битый монитор более тысячи километров.

В ноябре 2022 года мы также информировали читателей о том, что в Херсоне оккупанты разграбили художественный музей. По словам администрации музея, более всего российских оккупантов заинтересовали шедевры XVIII-XIX веков. Российские военные вывезли 80% выставочного фонда.