Вкрали кришку унітазу: мешканець Маріуполя показав, що залишилося від житла після росіян (відео)

Чоловік вирішив востаннє прийти до квартири своєї тещі перед тим, як 14-поверхову будівлю буде знесено. Росіяни та мародери пограбували житло і забрали навіть кришку з клапаном від унітазу.

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В окупованому Маріуполі російські військові продовжують зносити будинки місцевих мешканців та розграбувати їх перед повним знищенням. Відео з однієї такої багатоповерхівки у місті опублікували у Телеграм-каналі Маріупольської міської ради 15 березня.

Відеокадри зі зруйнованого багатоповерхового будинку знімав один із мешканців Маріуполя. За його словами, будинок незабаром повністю знесуть. 14-поверховий будинок не витримав постійних обстрілів і дав крен. Тепер перебувати у ньому небезпечно для життя. Тим паче, що в багатоповерхівці вже майже рік немає електроенергії, газу і води. Не працює каналізація.

Чоловік прийшов подивитися, як виглядає квартира його тещі, де він жив разом із власною родиною. Однак, піднявшись на потрібний поверх, він зрозумів, що в будинку побували окупанти-мародери. Двері у квартиру були виламані

Нечисленні меблі, що залишилися в квартирі, були або розбиті, або перевернуті. Ті речі, які для російських військових не були цінними, були розкидані по підлозі.

З квартири маріупольців зникла побутова техніка та одяг. Понад те, російські окупанти забрали навіть кришку від унітазу.

"Так виглядає "визволення" в окупованому Маріуполі. Розграбовані будинки, зламані долі та знищене мирне життя", — підписали відеоролик у Телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Нагадаємо, у лютому 2023 року на російському сайті безкоштовних оголошень Avito.ru з'явилося оголошення про продаж битого монітора. Згідно з твердженням автора, товар є "трофеєм", вивезеним із України. З'ясувалося, що окупант РФ тягнув із собою вкрадений битий монітор понад тисячу кілометрів.

У листопаді 2022 року ми також інформували читачів про те, що в Херсоні окупанти пограбували художній музей. За словами адміністрації музею, найбільше російських окупантів зацікавили шедеври XVIII-XIX століть. Російські військові вивезли 80% виставкового фонду.