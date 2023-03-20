В Херсонской области медики не помогают тем, у кого нет паспорта РФ, — облсовет
У местных жителей захватчики требуют российскую страховку. В специализированных заведениях гражданским отказывают в предоставлении медицинской помощи, если они предварительно не оформили себе оккупационные документы.
На левобережной части Херсонской области оккупанты усиливают меры по принудительной паспортизации местных. Медикам дали команду не помогать людям, у которых нет российских документов. Об этом утром 20 марта сообщил руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Оккупационные власти на левобережной Херсонщине ограничивают доступ населения к медицинским услугам. Врачи получили команду не предоставлять медицинские услуги людям без страхового полиса Российской Федерации, который невозможно оформить без паспорта РФ", — написал Соболевский.
Чиновник заявил, что таким образом оккупанты пытаются заставить местных оформить враждебное гражданство.
"В общем, гуманитарная ситуация на левом берегу очень тяжелая", — констатировал представитель облсовета.
Напомним, 17 марта член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук предупредил, что летом 2023 года херсонских арбузов не будет. В регионе не будут засеивать арбузы из-за опасности — поля заминированы.
Также 17 марта в поселке Юбилейное в Херсонской области ликвидировали коллаборанта Сергея Москаленко. СМИ сообщили, что в результате подрыва автомобиля Москаленко его тело разорвало пополам. Есть несколько версий, кто виновен в убийстве.
Ранее, 16 марта, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что оккупанты в Херсонской области воруют имущество у гражданских и пытаются обменивать его на алкоголь.