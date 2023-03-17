Херсонских арбузов в Украине в 2023 году не будет: в Раде назвали причину

Из-за продолжающейся войны многие малые хозяйства в стране будут увеличивать свои посевные площади именно под овощи. Причина — желание избежать дефицита и импорта.

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В Херсонской области в 2023 году не будут сеять арбузы по причине заминированных полей. Об этом изданию Новини.LIVE сообщил член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования", — рассказал он.

При этом, по словам Соломчука, без отечественных арбузов украинцы этим летом все же не останутся. Выращиванием арбузов собираются заниматься другие регионы страны, например:

в Одесской области;

в Кировоградской.

"Лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", – добавил нардеп.

Что касается выращивания других культур, то их тоже перенесут, но уже на запад и центр Украины. Имеются ввиду такие культуры, как:

красная свекла;

морковь;

картофель.

При этом, как отметил Дмитрий Соломчук, в 2023 году многие малые хозяйства будут увеличивать свои посевные площади именно под овощи. Причина — желание избежать дефицита и импорта.

Тем временем овощи в Украине, по данным Госстата, за два месяца 2023 подорожали на 21,2%, и стали главным драйвером инфляции. Их догоняют фрукты с показателем 5,9%. Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало считает, что на подорожание плодоовощной продукции влияет сезонный фактор и начало Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты.

Поэтому эта группа товаров сейчас стоит:

капуста белокочанная: 21,14 грн за кг (динамика с начала года +61,4%);

картофель: 10,04 грн за кг (+2,8%);

лук репчатый: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морковь: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

свекла: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблоки: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарины: 72,26 грн/кг (+8,7%);

бананы: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсины: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимоны: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Напомним, 5 февраля Фокус рассказывал, что на украинских рынках и в магазинах сильно подорожал лук. Цена за один килограмм лука уже выросла до 30–35 гривен.

В то же время реальные зарплаты украинцев сократились на 16% в 2022 году, при этом номинальные доходы украинцев демонстрировали небольшой рост. Но в 2023 году ситуация с доходами несколько улучшится.