Удар по кошельку: как снизились доходы украинцев из-за войны и когда зарплаты начнут расти

По прогнозам НБУ, в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, правда только в номинальных цифрах.

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В 2022 году реальные зарплаты украинцев сократились на 16%, при этом номинальные доходы украинцев демонстрировали небольшой рост. Ожидается, что в 2023 году ситуация с доходами несколько улучшится, свидетельствуют данные "Инфляционного отчета" Национального банка Украины.

По данным НБУ, номинальные доходы украинцев начали резко сокращаться в первой половине 2022 года, но после этого спада наметился рост. Это произошло из-за выплат бюджетникам и военным. Как итог средняя номинальная зарплата в Украине по итогам 2022 года выросла на 0,5%. Но реальные доходы (учитывая уровень инфляции) снизились на 15,8%.

Что будет с зарплатами дальше

В НБУ прогнозируют, что в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, правда только в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", – добавили в Нацбанке.

Как будут меняться зарплаты украинцев в следующие три года:

в 2023 — номинальная зарплата +26,1%, а реальная +3,3%;

в 2024 — номинальная +20,0%, реальная +6,5%;

в 2025 — номинальная +17,6%, реальная +4,3%.

Кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году

Согласно опросу, проведенному кадровым порталом Work.ua среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты и их рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов.

Как рассказал Фокусу управляющий партнер консалтинговой компании Osoba Максим Розгон для статьи "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году", рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Напомним, ранее Фокус, анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены. Также напомним, что в Кабмине анонсировали повышение цен на продукты. Все из-за частых перебоев с электроэнергией, из-за которых предприятия перешли массовое использование генераторов.