Удар по гаманцю: як знизилися доходи українців через війну та коли зарплати почнуть зростати

За прогнозами НБУ, у найближчі три роки зарплати українців знову почнуть активно зростати, щоправда, лише в номінальних цифрах.

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2022 року реальні зарплати українців скоротилися на 16%, водночас номінальні доходи українців демонстрували невелике зростання. Очікується, що у 2023 році ситуація з доходами дещо покращиться, свідчать дані "Інфляційного звіту" Національного банку України.

За даними НБУ, номінальні доходи українців почали різко скорочуватися в першій половині 2022 року, але після цього спаду намітилося зростання. Це сталося через виплати бюджетникам і військовим. Як наслідок, середня номінальна зарплата в Україні за підсумками 2022 року зросла на 0,5%. Але реальні доходи (з огляду на рівень інфляції) знизилися на 15,8%.

Що буде із зарплатами далі

У НБУ прогнозують, що в найближчі три роки зарплати українців знову почнуть активно зростати, щоправда, лише в номінальних цифрах. Цьому сприятиме зростання витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптація економіки до роботи в умовах війни.

"Однак реальні зарплати на всьому прогнозному горизонті зростатимуть повільно через значну інфляцію", — додали в Нацбанку.

Як змінюватимуться зарплати українців у наступні три роки:

у 2023 — номінальна зарплата +26,1%, а реальна +3,3%;

у 2024 — номінальна +20,0%, реальна +6,5%;

у 2025 — номінальна +17,6%, реальна +4,3%.

Хто буде затребуваний на ринку праці та в кого виростуть зарплати у 2023 році

Згідно з опитуванням, проведеним кадровим порталом Work.ua серед HR-фахівців із 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, більшість роботодавців у 2023 році планують переглядати зарплати, і їх зростання може становити від 8% до 30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за спеціалістів.

Як розповів Фокусу керуючий партнер консалтингової компанії Osoba Максим Розгон для статті "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році", зростання зарплат у 2023 році, перш за все, відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні в 2022 році та на які товари й послуги найбільше зросли ціни. Також нагадаємо, що в Кабміні анонсували підвищення цін на продукти. Все через часті перебої з електроенергією, через які підприємства перейшли масове використання генераторів.