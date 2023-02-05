Цены на лук в Украине побили рекорд за всю историю независимости, — аналитики

Стоимость овоща поднялась до отметки в 35 гривен за килограмм. Как считают аналитики проекта EastFruit, цены на лук, если сравнивать с прошлогодними, выросли в среднем в четыре раза.

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На украинских рынках и в магазинах сильно подорожал лук. Цена за один килограмм лука уже выросла до 30–35 гривен. В среднем это на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают аналитики, ценник 35 гривен за килограмм — рекордный за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом стоимость овоща выросла в среднем в четыре раза.

Из-за ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией повышение стоимости лука будет сохранять и дальше. Кроме того, запасы этих овощей во многих украинских хозяйствах уже практически исчерпаны.

"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", — подчеркивают аналитики.

Также Фокус писал, что в 2022 году реальные зарплаты украинцев сократились на 16%, при этом номинальные доходы украинцев демонстрировали небольшой рост. Ожидается, что в 2023 году ситуация с доходами несколько улучшится.