Ціни на цибулю в Україні побили рекорд за всю історію незалежності, — аналітики

Вартість овочів піднялася до позначки 35 гривень за кілограм. Як вважають аналітики проєкту EastFruit, ціни на цибулю, якщо порівнювати з минулорічними, зросли в середньому в чотири рази.

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На українських ринках і в магазинах сильно подорожчала цибуля. Ціна за кілограм цибулі вже зросла до 30–35 гривень. У середньому це на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначають аналітики, цінник 35 гривень за кілограм є рекордним за всю історію незалежності України. Порівняно з минулим роком вартість овочів зросла в середньому в чотири рази.

Через ажіотаж і постійні перебої з електроенергією підвищення вартості цибулі зберігатиметься і надалі. Крім того, запаси цих овочів у багатьох українських господарствах уже практично вичерпано.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції цієї продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки", — наголошують аналітики.

Також Фокус писав, що в 2022 році реальні зарплати українців скоротилися на 16%, при цьому номінальні доходи українців демонстрували невеликий ріст. Очікується, що в 2023 році ситуація з доходами дещо покращиться.