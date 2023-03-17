Херсонських кавунів в Україні у 2023 році не буде: у Раді назвали причину

Через війну, що триває, багато малих господарств у країні збільшуватимуть свої посівні площі саме під овочі. Причина — бажання уникнути дефіциту та імпорту.

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У Херсонській області у 2023 році не сіятимуть кавуни через заміновані поля. Про це повідомив член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"У Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування", — розповів він.

При цьому, за словами Соломчука, без вітчизняних кавунів українці цього літа все ж таки не залишаться. Вирощуванням кавунів збираються займатися інші регіони країни, наприклад:

в Одеській області;

у Кіровоградській.

"Цибулю, кавуни та диню сіятиме Одеський регіон, частину Кіровоградської області", – додав нардеп.

Щодо вирощування інших культур, то їх також перенесуть, але вже на захід та центр України. Маються на увазі такі культури, як:

червоний буряк;

морква;

картопля.

При цьому, як зазначив Дмитро Соломчук, у 2023 році багато малих господарств збільшуватимуть свої посівні площі саме під овочі. Причина — бажання уникнути дефіциту та імпорту.

Тим часом овочі в Україні, за даними Держстату, за два місяці 2023 року подорожчали на 21,2%, і стали головним драйвером інфляції. Їх наздоганяють фрукти із показником 5,9%. Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало вважає, що на подорожчання плодоовочевої продукції впливає сезонний фактор та початок Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти.

Тому ця група товарів зараз стоїть:

капуста білокачанна: 21,14 грн. за кг (динаміка з початку року +61,4%);

картопля: 10,04 грн за кг (+2,8%);

цибуля ріпчаста: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морква: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

буряк: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблука: 14,68 грн. за кг (+26,2%);

мандарини: 72,26 грн/кг (+8,7%);

банани: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсини: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимони: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Нагадаємо, 5 лютого Фокус розповідав, що на українських ринках та в магазинах сильно подорожчала цибуля. Ціна за кілограм цибулі вже зросла до 30–35 гривень.

Водночас, реальні зарплати українців скоротилися на 16% у 2022 році, при цьому номінальні доходи українців демонстрували невелике зростання. Але у 2023 році ситуація з доходами дещо покращає.