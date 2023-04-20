Боятся утечки информации. Россияне ужесточили проверки в Херсонской области, – Генштаб

Враг увеличил количество патрулей на оккупированной территории региона. Участились проверки гражданских лиц, во время которых местным жителям предлагают поступить на службу в ВС РФ.

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Российские оккупанты усилили контрразведывательные меры во временно оккупированной части Херсонской области из-за боязни утечки информации. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок, оккупанты проводят опросы граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", – говорится в публикации.

Напомним, 27 марта Фокус разбирался, как живут на освобожденной и оккупированной частях Херсонской области. Сейчас левый берег Херсонщины живет под контролем ВС РФ, без постоянного доступа к интернету и с завышенными ценами на продукты. Местная жительница рассказала о том, как российские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру для дискредитации ВСУ.

По ее словам, местные жители видят, как украинские военные отрабатывают по позициям россиян. Работают четко и слаженно, в гражданские здания прилетов от ВСУ не было. Вместе с тем, ВС РФ ставят свою технику на левом берегу и сами же обстреливают оккупированную территорию — для того, чтобы создать картинку для пропаганды, будто украинская армия обстреляла мирных людей.

Собеседница добавила, что российские военные заселяют гражданские дома, хозяева которых покинули левый берег Днепра. По словам женщины, местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу, чтобы не сталкиваться с оккупантами. В случае, если солдат российской армии требует предоставить телефон для проверки, горожане выдают запасной – специально на случай, если нужно выйти из дома.

18 апреля СМИ писали, что в оккупированной части Херсонской области у гражданского населения изымают лодки в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. По словам коллаборанта Владимира Сальдо, россияне уже отобрали у мирных жителей около 30 лодок с моторами для "обеспечения военных".

20 марта руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что на левобережной части Херсонской области оккупанты усиливают меры по принудительной паспортизации местных. Медикам дали команду не помогать людям, у которых нет российских документов.