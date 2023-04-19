"Для нужд армии": оккупанты в Херсонской области начали изымать у людей лодки

По словам коллаборанта Владимира Сальдо, россияне уже отобрали у мирных жителей около 30 лодок с моторами для "обеспечения военных".

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В оккупированной части Херсонской области у гражданского населения изымают лодки в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе дал коллаборант Владимир Сальдо, пишет российские издание "ТАСС" 18 апреля.

Как отмечает коллаборант, российские военнослужащие нуждаются в маломерных суднах и лодках. Он также утверждает, что решение об изъятии транспортных средств "для нужд армии" было принято в рамках законодательства России о военном положении.

"В Геническе для обеспечения военных плавсредствами были изъяты около 30 лодок с моторами", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Людям, у которых военные забрали лодки, Сальдо посоветовал обратиться в районную администрацию Гениченска и подтвердить свое право собственности. По его словам, всем, кто это сделает, вернут их водный транспорт или выплатят компенсацию "по истечению некоторого времени".

Напомним, что 18 апреля президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. По данным российских журналистов, он послушал доклады командиров, а также поздравил оккупантов с Пасхой.

Ранее, 14 апреля, мы сообщали, что в Украине собираются конфисковать активы коллаборанта Владимира Сальдо, возглавившего оккупационную администрацию Херсонской области. Соответствующий иск уже подан в Высший антикоррупционный суд Украины.

Мы также писали о том, что по данным Центра национального сопротивления от 7 апреля, российские оккупанты продолжают заниматься мародерством в Херсонской области, в частности в Скадовском районе. В подполье отмечают, что россияне вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники.