Украина готовится конфисковать активы коллаборанта Сальдо, — СМИ

Речь идет о четырех предприятиях, в которых конечными бенефициарами также числятся дочь и жена главы оккупационной администрации. Уставной капитал компаний превышает 9 млн грн.

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Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов Владимира Сальдо – коллаборанта, который возглавил оккупационную администрацию Херсонской области. Об этом пишет Институт законодательных идей.

Отмечается, что третьими сторонами по делу являются жена и дочь Сальдо, Виталий Синьков и четыре юрлица: ООО "БЕБКО-АВТО"; ООО "КОНКА", ПАО "КАШТАН"; ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС", которые могут быть конфискованы.

Так, ООО "БЕБКО-АВТО" зарегистрировано в Херсоне с уставным капиталом в 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продажам и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров компании – дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.

ООО "КОНКА" – также херсонское предприятие, предоставляющая услуги по организации досуга. Основателями компании являются та же Ирина Сальдо, Александр Больбот, Владимир Дидин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала компании – 18 500 грн, за 2020 год она получила доход в сумме 707 тыс. грн.

ПАО "КАШТАН" зарегистрировано в Коростышевском районе Житомирской области. Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Компанию учредила супруга коллаборанта Любовь Сальдо. Уставный капитал составляет 370 тыс. грн.

По данным Службы безопасности Украины, предприятие искусственно занижало объемы добытого сырья и продажи готовой продукции, а также существенно изменяло ее ценовую категорию, внося недостоверные сведения в отчетность. Из-за подобных действий миллионы гривен не направлялись в госбюджет.

ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" – транспортное предприятие, зарегистрированное в Херсоне. Его уставной капитал составляет 7 млн ​​грн, а конечными бенефициарами являются Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания "Айкут кетенсиоглу".

В 2019 году Херсонский городской суд наложил арест на корпоративные права (акции), совокупность имущественных и неимущественных прав, что составляет 20% акций компании, являющихся долей уставного капитала. За последние три года с этой фирмой связаны четыре судебных дела.

Напомним, в начале марта сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть подпольных казино, работавших во время оккупации Херсона на администрацию коллаборанта Владимира Сальдо. Незаконная игровая сеть в обмен на "преференции" ежемесячно направляла миллионы гривен на нужды нелегитимной власти в захваченных районах юга Украины.

В октябре 2022 года Фокус писал о политической карьере коллаборанта Владимира Сальдо. Выяснилось, что, по данным СМИ, в 2016 году он был арестован в Доминиканской республике по подозрению в похищении человека. В том же году в сети появилась запись, на которой человек с голосом, похожим на голос политика, говорил о сотрудничестве с ФСБ.