Україна готується конфіскувати активи колаборанта Сальдо, — ЗМІ

Йдеться про чотири підприємства, в яких кінцевими бенефіціарами також вважаються дочка та дружина голови окупаційної адміністрації. Статутний капітал компаній перевищує 9 млн. грн.

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Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів Володимира Сальдо — колаборанта, який очолив окупаційну адміністрацію Херсонської області. Про це пише Інститут законодавчих ідей.

Зазначається, що третіми сторонами у справі є дружина та дочка Сальдо, Віталій Сіньков та чотири юрособи: ТОВ "БЕБКО-АВТО"; ТОВ "КІНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС", які можуть бути конфісковані.

Так, ТОВ "БЕБКО-АВТО" зареєстровано у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів компанії — дочка колаборанта Ірина Сальдо, В'ячеслав Бебко та Антон Кушнір.

ТОВ "КІНКА" — також херсонське підприємство, що надає послуги з організації дозвілля. Засновниками компанії є та ж Ірина Сальдо, Олександр Больбот, Володимир Дідін та Ганна Климентенко. Розмір статутного капіталу компанії — 18 500 грн, за 2020 рік вона отримала дохід у сумі 707 тис. грн.

ПАТ "КАШТАН" зареєстровано у Коростишівському районі Житомирської області. Підприємство займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Компанію заснувала дружина колаборанта Любов Сальдо. Статутний капітал складає 370 тис. грн.

За даними Служби безпеки України, підприємство штучно занижувало обсяги видобутої сировини та продажу готової продукції, а також суттєво змінювало її цінову категорію, вносячи недостовірні відомості до звітності. Через подібні дії мільйони гривень не прямували до держбюджету.

ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" — транспортне підприємство, зареєстроване у Херсоні. Його статутний капітал становить 7 млн ​​грн, а кінцевими бенефіціарами є Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія "Айкут кетенсіоглу".

У 2019 році Херсонський міський суд наклав арешт на корпоративні права (акції), сукупність майнових та немайнових прав, що становить 20% акцій компанії, які є часткою статутного капіталу. За останні три роки з цією фірмою пов'язані чотири судові справи.

Нагадаємо, на початку березня співробітники Служби безпеки України ліквідували мережу підпільних казино, які працювали під час окупації Херсона на адміністрацію колаборанта Володимира Сальдо. Незаконна ігрова мережа в обмін на "преференції" щомісяця спрямовувала мільйони гривень на потреби нелегітимної влади у захоплених районах півдня України.

У жовтні 2022 року Фокус писав про політичну кар'єру колаборанта Володимира Сальдо. З'ясувалося, що, за даними ЗМІ, у 2016 році його заарештували в Домініканській республіці за підозрою в викраденні людини. У тому ж році в мережі з'явився запис, на якому людина з голосом, схожим на голос політика, говорила про співпрацю з ФСБ.