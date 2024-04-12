Захід у відповідь: Китай заморозив активи двох американських фірм за постачання зброї на Тайвань

Під безпрецедентні санкції потрапили General Dynamics Land Systems і General Atomics Aeronautical Systems, які беруть участь у виробництві танків Abrams і безпілотників Predator і Reaper.

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Китай 11 квітня запровадив безпрецедентні санкції проти двох американських оборонних компаній за те, що вони нібито підтримували продаж зброї Тайваню. Як повідомляють оглядачі The Eurasian Times, Пекін заморозив активи General Dynamics Land Systems і General Atomics Aeronautical Systems, а керівництву цих компаній закрито в'їзд до КНР.

Зазначається, що General Dynamics управляє в Китаї шістьма підприємствами з обслуговування літаків Gulfstream. А General Atomics виробляє безпілотники Predator і Reaper, які використовуються американськими військовими. Крім того, компанії, що потрапили під санкції, беруть участь у виробництві основних бойових танків (ОБТ) Abrams, які були закуплені Тайванем.

"Це може стати приводом для занепокоєння тайванських військових, оскільки постачання "Абрамсів" уже відстає від графіка", — пишуть автори публікації.

Так Китай запровадив санкції проти ще двох американських оборонних компаній за військову допомогу Тайваню. Раніше під санкції потрапили компанії BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat і Data Link Solutions, а також Lockheed Martin і Raytheon Missiles and Defense. Останні дві компанії потрапили в поле уваги Пекіна після того, як один з їхніх літаків збив "підозрілу шпигунську кулю", що пролітала над континентальною частиною США минулого року.

Крок Пекіна у відповідь

Тим часом оглядачі зазначили, що дії Пекіна могли стати відповіддю на аналогічні кроки Вашингтона. Річ у тім, що 10 квітня офіційний представник США оголосив, що країна внесла чотири китайські компанії до чорного списку за спробу придбати чипи штучного інтелекту для китайських військових.

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У зв'язку з цим представник міністерства закордонних справ КНР Мао Нін на брифінгу заявила, що Китай виступає проти того, щоб Сполучені Штати використовували цей список та інші заходи експортного контролю для "стримування і придушення" китайських підприємств.

"Ми закликаємо США припинити політизувати питання торгівлі та технологій і перетворювати їх на зброю. Китай і Росія мають право на нормальне економічне і торговельне співробітництво, і таке співробітництво не повинно піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженням. Ми рішуче виступаємо проти незаконних односторонніх санкцій США", — наголосила дипломатка.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія Naura Technology Group почала попередні дослідження систем літографії, які б дали змогу Китаю зменшити залежність від західних технологій і отримати можливість створювати передові чипи. У разі успіху санкції США і Нідерландів втратять сенс.