Ответная мера: Китай заморозил активы двух американских фирм за поставки оружия на Тайвань

Под беспрецедентные санкции попали General Dynamics Land Systems и General Atomics Aeronautical Systems, которые участвуют в производстве танков Abrams и беспилотников Predator и Reaper.

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Китай 11 апреля ввел беспрецедентные санкции против двух американских оборонных компаний за то, что они якобы поддерживали продажу оружия Тайваню. Как сообщают обозреватели The Eurasian Times, Пекин заморозил активы General Dynamics Land Systems и General Atomics Aeronautical Systems, а руководству этих компаний закрыт въезд в КНР.

Отмечается, что General Dynamics управляет в Китае шестью предприятиями по обслуживанию самолетов Gulfstream. А General Atomics производит беспилотники Predator и Reaper, используемые американскими военными. Кроме того, попавшие под санкции компании участвует в производстве основных боевых танков (ОБТ) Abrams, которые были закуплены Тайванем.

"Это может стать поводом для беспокойства тайваньских военных, поскольку поставка "Абрамсов" уже отстает от графика", — пишут авторы публикации.

Таким образом Китай ввел санкции против еще двух американских оборонных компаний за военную помощь Тайваню. Ранее под санкции попали компании BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat и Data Link Solutions, а также Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense. Последние две компании попали в поле внимания Пекина после того, как один из их самолетов сбил "подозрительный шпионский шар", пролетавшего над континентальной частью США в прошлом году.

Ответный шаг Пекина

Между тем обозреватели отметили, что действия Пекина могли стать ответной мерой на аналогичные шаги Вашингтона. Дело в том, что 10 апреля официальный представитель США объявил, что страна внесла четыре китайские компании в черный список за попытку приобрести чипы искусственного интеллекта для китайских военных.

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В этой связи представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге заявила что Китай выступает против того, чтобы Соединенные Штаты использовали этот список и другие меры экспортного контроля для "сдерживания и подавления" китайских предприятий.

"Мы призываем США прекратить политизировать вопросы торговли и технологий и превращать их в оружие. Китай и Россия имеют право на нормальное экономическое и торговое сотрудничество, и такое сотрудничество не должно подвергаться внешнему вмешательству или ограничениям. Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций США", — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что китайская компания Naura Technology Group начала предварительные исследования систем литографии, которые бы позволили Китаю снизить зависимость от западных технологий и получить возможность создавать передовые чипы. В случае успеха санкции США и Нидерландов утратят смысл.