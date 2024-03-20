Черный импорт не поможет: Китай лишится возможности завозить чипы в обход санкций США

США не понравилось то, что Huawei продолжает производить передовые чипы, несмотря на санкции. Компанию заподозрили в организации секретной сети поставок.

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США заявили о введении санкций против компаний, участвующих в секретной сети поставок чипов для Huawei. В черный список рискуют попасть производители чипов Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, и производитель памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), передает SCMP.

Белый дом усилит давление на Huawei, которая в прошлом году представила передовой процессор для смартфонов 5G. По словам источников, помимо компаний, которые фактически производят чипы, официальные лица США могут также подвергнуть санкциям Shenzhen Pengjin High-Tech Co. и SiCarrier. Эти фирмы, производящие оборудование для производства чипов, помогают Huawei получить доступ к западному оборудованию.

Правительство США также оказывает давление на союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, с целью дальнейшего ужесточения ограничений доступа Китая к полупроводниковым технологиям. Huawei является одной из компаний, находящихся в центре санкционной войны, а также усилий Пекина по снижению зависимости от западных технологий.

По словам источников, неясно, располагает ли Министерство торговли США доказательствами связи этих компаний с Huawei. США имеют право налагать санкции на предприятия, которые рискуют нанести ущерб их национальной безопасности в будущем.

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Пока не известно, когда официальные лица США примут окончательное решение о введении санкций относительно компаний-партнеров Huawei. Ожидается, что министр финансов Джанет Йеллен посетит Китай в 2024 году, и после этого можно будет анализировать дальнейшие шаги Вашингтона. Чиновники также рассматривают возможность повышения пошлин на китайские чипы старого поколения.

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