СБУ "накрила" підпільну ігрову мережу, яка "годувала" херсонського колаборанта Сальдо (фото)

Незаконна ігрова мережа в обмін на "преференції" щомісяця спрямовувала мільйони гривень на потреби нелегітимної влади у захоплених районах півдня України.

Related video

Співробітники Служби безпеки України ліквідували мережу підпільних казино, які працювали під час окупації Херсона на адміністрацію колаборанта Володимира Сальдо. Про це повідомляється в офіційному Facebook СБУ України.

Потужна злочинна організація діяла у Києві, Житомирі та Херсоні.

За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час перебування міста під окупацією вони продовжили займатись нелегальним бізнесом. При цьому частину отриманого "прибутку" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював ексмер Херсона (до 2012 р.) Володимир Сальдо, який обрав бік Росії. Зі свого боку, нелегальна влада надавала організаторам вільне пересування містом та "окремі преференції".

Після деокупації Херсона ділки перенесли свою гральну мережу до Житомира та Києва, в якому було відкрито 6 підпільних гральних закладів.

Казино замаскували під офісні приміщення, при цьому обслуговуванням обладнання та підбором персоналу займалися десятки людей.

[ + – ] Співробітники СБУ Житомирської області проводять обшук

Під час майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто правоохоронці виявили:

добовий виторг – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;

понад 230 носіїв неліцензійного ПЗ;

мережеве та серверне обладнання;

фінансову та бухгалтерську документацію з доказами злочинних дій;

чорний запис із клієнтської бази.

[ + – ] Посібників незаконного бізнесу притягнуть до відповідальності

Шістьом організаторам злочинної організації повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації чи проведення азартних ігор, лотерей).

Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 1,5 та 1,1 млн грн, решта перебувають під домашнім арештом.

Розслідування для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності продовжується.

Також 6 березня у пресслужбі СБУ повідомили про затримання ексбойовика озброєного угруповання "Спарта", який воював проти України у лавах проросійських бойовиків "ДНР" з 2015 року.

13 липня 2022 року повідомлялося, що голова окупаційної адміністрації частини Херсонської області Володимир Сальдо, який пережив два замахи, був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.

Після лікування, у середині вересня 2022-го, Сальдо повернувся до виконання своїх "обов'язків" щодо підготовки до незаконного "референдуму" про входження Херсона до складу РФ.