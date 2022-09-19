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Гауляйтер Сальдо після "замаху" повернувся на окуповану Херсонщину (фото)

Володимир Сальдо гауляйтер колаборант Херсон
Фото: Скриншот | Володимир Сальдо повернувся до Херсона після "замаху"

Колаборант повернувся до виконання своїх обов'язків та натякнув, що у регіоні триває підготовка до незаконного референдуму.

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Голова окупаційної адміністрації частини Херсонщини Володимир Сальдо повернувся на своє робоче місце. Цю інформацію гауляйтер опублікував у своєму особистому Telegram-каналі.

За словами Володимира Сальдо, він повернувся до виконання своїх обов'язків в окупаційній адміністрації у понеділок, 19 вересня.

У заяві також сказано, що "курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним". У цьому контексті гауляйтер, напевно, натякнув, що на непідконтрольних Києву територіях триває підготовка до проведення незаконного референдуму.

Примітно, що у публікації Володимир Сальдо ніяк не згадав про "замах" на себе, який могли інсценувати російські спецслужби.

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Володимир Сальдо повернувся до Херсона після "замаху"

"Замах" на Володимира Сальдо — хронологія подій

У середині липня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань стверджував, що колаборант впав у кому, а російські пропагандисти для прикриття публікують заздалегідь заготовлені відеоролики за участю гауляйтера. За його словами, співробітники ФСБ РФ могли отруїти Володимира Сальдо елітним алкоголем, який привезли до Херсона з Москви.

На початку серпня з'явилася інформація, що Володимир Сальдо після госпіталізації передав повноваження "керівництва" Херсонською областю колишньому співробітнику ФСБ Сергію Єлісєєву.

РосЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджували, що Володимира Сальдо у стані коми доставили до однієї з лікарень Москви. За даними видання Baza, гауляйтера Херсонської області могли отруїти, а у списку підозрюваних знаходяться покоївка та особистий кухар колаборанта.

Вже у вересні "24 канал" із посиланням на своїх інсайдерів у військовій розвідці України повідомив, що Володимир Сальдо помер у московській лікарні. Журналісти стверджували, що гауляйтера Херсонської області спочатку отруїли, а потім "добили" у медичній установі.

Цього ж дня Володимир Сальдо спростував новину про свою смерть і, як підтвердження, опублікував відеозвернення. Гауляйтер визнав, що тривалий період перебував під наглядом лікарів та був відсутній на "робочому місці" у Херсоні.