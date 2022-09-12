Перебував під наглядом лікарів: колаборант Сальдо спростував новини про свою смерть (відео)

Голова окупаційної адміністрації розповів, що не перебуває у Херсоні через проходження лікування, та зазначив, що українські військові вже перебувають не так далеко від обласного центру.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо спростував інформацію у ЗМІ про свою смерть у лікарні. Він уперше за довгий час записав відеозвернення та розповів, що знаходився під наглядом лікарів. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Я був під опікою дуже серйозних лікарів для того, щоб поправити своє здоров'я. Проте питання, які стосуються організації роботи Херсонської області, вони завжди були зі мною", — сказав він.

Херсонський колаборант заявив, що під час свого лікування не перебував у захопленому російськими військовими Херсоні. Проте не уточнив, де саме перебував увесь цей час.

Сальдо також зазначив, що українські військові вже не так далеко від обласного центру Херсонської області.

Раніше у Слідчому комітеті Росії заявили, що зафіксують відомості про отруєння Сальдо бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, 12 вересня російські ЗМІ та колаборанти повідомляли про смерть Володимира Сальдо, проте потім цю інформацію почали видаляти. Український "24 канал" із посиланням на ГУР також написав про смерть голови окупаційної адміністрації. Журналісти стверджували, що спочатку Сальдо отруїли, а потім "добили" в одній із Московських лікарень.

Інформація про отруєння Херсонського колаборанта з'явилася ще 13 липня. Тоді нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Сальдо госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. До цього на нього кілька разів готувався замах.

5 серпня ЗМІ писали, що Володимир Сальдо перебуває у стані коми через отруєння. Тоді журналісти повідомляли, що його перевезуть з окупованого Криму до однієї з Московських клінік.