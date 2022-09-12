Находился под присмотром врачей: коллаборант Сальдо опроверг новости о своей смерти (видео)

Глава оккупационной администрации рассказал, что не находится в Херсоне из-за прохождения лечения и отметил, что украинские военные уже находятся не так далеко от областного центра.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию в СМИ о своей смерти в больнице. Он впервые за долгое время записал видеообращение и рассказал, что находился под присмотром врачей. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Тем не менее вопросы, которые касаются организации работы Херсонской области, они были всегда со мной", — сказал он.

Херсонский коллаборант заявил, что во время своего лечения не находился в захваченном российскими военными Херсоне. Однако не уточнил, где именно пребывал все это время.

Сальдо также отметил, что украинские военные уже находятся не так далеко от областного центра Херсонской области.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.

Напомним, 12 сентября российские СМИ и коллаборанты сообщали о смерти Владимира Сальдо, однако затем эту информацию начали удалять. Украинский "24 канал" со ссылкой на ГУР также написал о смерти главы оккупационной администрации. Журналисты утверждали, что сначала Сальдо отравили, а затем "добили" в одной из Московских больниц.

Информация об отравлении Херсонского коллаборанта появилась еще 13 июля. Тогда нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Сальдо был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. До этого на него несколько раз готовилось покушение.

5 августа СМИ писали, что Владимир Сальдо находится в состоянии комы из-за отравления. Тогда журналисты сообщали, что его перевезут из оккупированного Крыма в одну из Московских клиник.