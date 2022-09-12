Херсонский коллаборант Сальдо умер в больнице, — СМИ

По информации журналистов, оккупанты сначала отравили гауляйтера, а потом "добивали" его в больнице.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который раньше с отравлением находился под присмотром медиков в одной из московских больниц, умер. Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке написал "24 канал".

Подробностей смерти Владимира Сальдо телеканал не сообщает.

Журналисты СМИ обратили внимание на то, что информацию о смерти Сальдо, которая раньше начала появляться на Телеграм-каналах и в некоторых пророссийских средствах массовой информации, удаляют. Якобы, сообщение о смерти главного коллаборанта Херсонской области может посеять панику среди остальных пособников российских оккупантов.

Так, изначально новость о смерти Сальдо успели опубликовать "РИА-новости" и "Газета.ru".

[ + – ] Новость о смерти Сальдо опубликовало ведущее российское информационное агентство "РИА Новости" Фото: Скриншот

Кроме того, о ней написал так называемый замглавы ВГА Херсонской области Кирил Стремоусов.

"Скончался Владимир Сальдо. Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас. Приношу свои соболезнования родственникам Владимира Васильевича. Мечта Сальдо об освобождении Херсона исполнится", — написал Стремоусов.

Он также добавил, что так называемая "администрация" Херсона сейчас занята организацией траурной церемонии прощание с Сальдо.

Но позже это сообщение с фото Сальдо с его Телеграм-канале исчезло.

[ + – ] Кирилл Стремоусов сначала опубликовал пост о смерти Владимира Сальдо, но затем удалил его Фото: Скриншот

Напомним, о госпитализации Владимира Сальдо сообщалось еще 13 июля. Тогда народный депутат Алексей Гончаренко написал, что российский ставленник находится в тяжелом состоянии.

Несколько позже СМИ распространили информацию, что Сальдо в состоянии комы госпитализировали в Москву. У херсонского коллаборанта якобы подозревали отравление.