Херсонський колаборант Сальдо помер у лікарні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, окупанти спочатку отруїли гауляйтера, а потім "добивали" його в лікарні.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, який раніше з отруєнням перебував під наглядом медиків в одній із московських лікарень, помер. Про це з посиланням на джерела в українській розвідці написав "24 канал".

Подробиць смерті Володимира Сальдо телеканал не повідомляє.

Журналісти ЗМІ звернули увагу, що інформацію про смерть Сальдо, яка раніше почала з'являтися на телеграм-каналах і в деяких проросійських засобах масової інформації, видаляють. Начебто повідомлення про смерть головного колаборанта Херсонської області може посіяти паніку серед інших посібників російських окупантів.

Так, спочатку новину про смерть Сальдо встигли опублікувати "РІА-новини" та "Газета.ru".

[ + – ] Новину про смерть Сальдо опублікувало провідне російське інформаційне агентство "РІА Новини" Фото: Скриншот

Крім того, про неї написав так званий заступник голови ОДА Херсонської області Кирило Стремоусов.

"Помер Володимир Сальдо. Він вічний у нашій пам'яті, у пам'яті тих, хто прийде після нас. Висловлюю свої співчуття родичам Володимира Васильовича. Мрія Сальдо про звільнення Херсона здійсниться", — написав Стремоусов.

Він також додав, що так звана "адміністрація" Херсона зараз зайнята організацією траурної церемонії прощання із Сальдо.

Але пізніше це повідомлення з фото Сальдо з його телеграм-каналу зникло.

[ + – ] Кирило Стремоусов спочатку опублікував пост про смерть Володимира Сальдо, але потім видалив його Фото: Скриншот

Нагадаємо, про госпіталізацію Володимира Сальдо повідомляли ще 13 липня. Тоді народний депутат Олексій Гончаренко написав, що російський ставленик перебуває в тяжкому стані.

Дещо пізніше ЗМІ поширили інформацію, що Сальдо в стані коми госпіталізували в Москву. У херсонського колаборанта нібито підозрювали отруєння.