Гауляйтер Сальдо после "покушения" вернулся на оккупированную Херсонщину (фото)

Коллаборант вернулся к выполнению своих обязанностей и намекнул, что в регионе продолжается подготовка к незаконному референдуму.

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Глава оккупационной администрации части Херсонской области Владимир Сальдо вернулся на свое рабочее место. Эту информацию гауляйтер опубликовал в своем личном Telegram-канале.

По словам Владимира Сальдо, он вернулся к выполнению своих обязанностей в оккупационной администрации в понедельник, 19 сентября.

В заявлении также сказано, что "курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остается твердым и неизменным". В этом контексте гауляйтер, вероятно, намекнул, что на неподконтрольной Киеву территориях продолжается подготока к проведению незаконного референдума.

Примечательно, что в публикации Владимир Сальдо никак не упомянул "покушение" на себя, которое могло быть инсценировано российскими спецслужбами.

[ + – ] Владимир Сальдо вернулся в Херсон после "покушения"

"Покушение" на Владимира Сальдо — хронология событий

В середине июля в СМИ появилась информация о том, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждал, что коллаборант впал в кому, а российские пропагандисты для прикрытия публикуют заранее заготовленные видеоролики с участием гауляйтера. По его словам, сотрудники ФСБ РФ могли отравить Владимира Сальдо элитным алкоголем, который привезли в Херсон из Москвы.

В начале августа появилась информация, что Владимир Сальдо после госпитализации передал полномочия по "руководству" Херсонской областью бывшему сотруднику ФСБ Сергею Елисееву.

РосСМИ, ссылаясь на свои источники, утверждали, что Владимира Сальдо в состоянии комы доставили в одну из больниц Москвы. По данным издания Baza, гауляйтера Херсонской области могли отравить, а в списке подозреваемых находятся горничная и личный повар коллаборанта.

Уже в сентябре "24 канал" со ссылкой на своих инсайдеров в военной разведке Украины сообщил, что Владимир Сальдо скончался в московской больнице. Журналисты утверждали, что гауляйтера Херсонской области сначала отравили, а потом "добили" в медицинском учреждении.

В этот же день Владимир Сальдо опроверг новость о своей смерти и в качестве подтверждения опубликовал видеообращение. Гауляйтер признал, что длительный период находился под присмотром врачей и отсутствовал на "рабочем месте" в Херсоне.