СБУ "накрыла" подпольную игровую сеть, "кормившую" херсонского коллаборанта Сальдо (фото)

Незаконная игровая сеть в обмен на "преференции" ежемесячно направляла миллионы гривен на нужды нелегитимной власти в захваченных районах юга Украины.

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Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть подпольных казино, работавших во время оккупации Херсона на администрацию коллаборанта Владимира Сальдо. Об этом сообщается в официальном Facebook СБУ Украины.

Мощная преступная организация действовала в Киеве, Житомире и Херсоне.

По данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. Во время пребывания города под оккупацией они продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученной "прибыли" передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял выбравший сторону России экс-мэр Херсона (до 2012 г.) Владимир Сальдо. В свою очередь нелегальная власть предоставляла организаторам свободное передвижение по городу и "отдельные преференции".

После деоккупации Херсона дельцы перенесли свою игорную сеть в Житомир и Киев, в котором было открыто 6 подпольных игорных заведений.

Казино замаскировали под офисные помещения, при этом обслуживанием оборудования и подбором персонала занимались десятки людей.

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В ходе почти 40 обысков по адресам подпольных казино, в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и в их авто правоохранители обнаружили:

суточную выручку – почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;

более 230 носителей нелицензионного ПО;

сетевое и серверное оборудование;

финансовую и бухгалтерскую документацию с доказательствами преступных действий;

черные записи с клиентской базой.

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Шестерым организаторам преступной организации сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);

ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Троим ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 1,5 и 1,1 млн грн, остальные находятся под домашним арестом.

Расследование для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности продолжается.

Также 6 марта в пресс-службе СБУ сообщили о задержании экс-боевика вооруженной группировки "Спарта", который воевал против Украины в рядах пророссийских боевиков "ДНР" с 2015 года.

13 июля 2022 года сообщалось что глава оккупационной администрации части Херсонской области Владимир Сальдо, переживший два покушения, был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

После лечения, в середине сентября 2022-го, Сальдо вернулся к выполнению своих "обязанностей" по подготовке к незаконному "референдуму" о вхождении Херсона в состав РФ.