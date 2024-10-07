Три дні везіння: чоловік виграв у лотерею $10 млн через день після перемоги в казино

Рішення Бредлі Баллока перевірити свою удачу зробило його мільйонером. Чоловік виграв у лотерею та двічі зірвав куш у казино.

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Бредлі Баллок зі штату Каліфорнія (США) виграв у лотерею 10 мільйонів доларів наступного дня після того, як виграв 2 000 доларів у казино. Однак і на цьому його удача не закінчилася. Про це пише UPI.

Чоловік розповів представникам Каліфорнійської лотереї, що наступного ранку після виграшу 2 000 доларів у місцевому казино він прокинувся і поїхав у магазин.

"Я зміг трохи поспати, тому що мені не потрібно було працювати, але мені потрібно було трохи підкріпитися кофеїном, тому я взяв енергетичний напій і пару лотерейних скретч-білетів", — сказав американець.

Рішення перевірити свою удачу зробило чоловіка мільйонером. Він купив два лотерейні білети в магазині 7-Eleven. Пізніше він стер захисні поля і виявив, що один із них приніс йому 10 мільйонів доларів.

"Я зрозумів, що виграв, ще до того, як стер його повністю, бо відсканував штрих-код за допомогою лотерейного додатка. Я продовжив тільки, щоб перевірити, чи став я мільйонером", — згадує він.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

За словами Баллока, на цьому його переможна смуга не закінчилася.

"Наступної ночі мій приятель відпочивав у казино, і в підсумку ми разом виграли двадцять дев'ять тисяч! Три дні дикого везіння", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.