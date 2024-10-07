Три дня везения: мужчина выиграл в лотерею $10 млн через день после победы в казино

Решение Брэдли Баллок проверить свою удачу сделало его миллионером. Мужчина выиграл в лотерею и дважды сорвал куш в казино.

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Брэдли Баллок из штата Калифорния (США) выиграл в лотерею 10 миллионов долларов на следующий день после того, как выиграл 2 000 долларов в казино. Однако и на этом его удача не закончилась. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям Калифорнийской лотереи, что на следующее утро после выигрыша 2 000 долларов в местном казино он проснулся и поехал в магазин.

"Я смог немного поспать, потому что мне не нужно было работать, но мне нужно было немного подкрепиться кофеином, поэтому я взял энергетический напиток и пару лотерейных скретч-билетов", — сказал американец.

Решение проверить свою удачу сделало мужчину миллионером. Он купил два лотерейных билета в магазине 7-Eleven. Позже он стер защитные поля и обнаружил, что один из них принес ему 10 миллионов долларов.

"Я понял, что выиграл, еще до того, как стер его полностью, потому что отсканировал штрих-код с помощью лотерейного приложения. Я продолжил только, чтобы проверить, стал ли я миллионером", — вспоминает он.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

По словам Баллока, на этом его победная полоса не закончилась.

"На следующую ночь мой приятель отдыхал в казино, и в итоге мы вместе выиграли двадцать девять тысяч! Три дня дикого везения", — сказал он.

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