Ніхто не повірив: чоловік пропустив поїздку в казино і виграв 2 млн доларів (фото)

Майкл Бакнер купив кілька лотерейних білетів для миттєвої гри. Один із них зробив чоловіка мільйонером.

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58-річний Майкл Бакнер із Південної Кароліни, який працює в Мічигані, вирішив пропустити поїздку в казино і замість цього виграв 2 мільйони доларів за лотерейним білетом. Про це пише UPI.

Чоловік розповів представникам лотереї Мічигану, що купив свій виграшний білет у Gladstone Mobil у Гладстоні.

"Я живу в Південній Кароліні, але працюю в іншому місті. Я намагався вирішити, чи піти в казино, чи купити миттєві лотерейні білети. У підсумку я вибрав другий варіант. Коли я стер захисне поле на квитку і побачив, що виграв $2 мільйони, я не повірив, що це реально. Я зателефонував своїй подрузі, щоб розповісти їй, що я виграв, але вона теж не повірила. Я досі не до кінця усвідомив це", — сказав американець.

Чоловік виграв 2 млн доларів Фото: Michigan Lottery

Бакнер сказав, що його виграш піде на оплату рахунків, а частину грошей він дасть своїй родині. Також чоловік планує поповнити свій ощадний рахунок.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.