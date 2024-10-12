Никто не поверил: мужчина пропустил поездку в казино и выиграл 2 млн долларов (фото)

Майкл Бакнер купил несколько лотерейных билетов для мгновенной игры. Один из них сделал мужчину миллионером.

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58-летний Майкл Бакнер из Южной Каролины, работающий в Мичигане, решил пропустить поездку в казино и вместо этого выиграл 2 миллиона долларов по лотерейному билету. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям лотереи Мичигана, что купил свой выигрышный билет в Gladstone Mobil в Гладстоне.

"Я живу в Южной Каролине, но работаю в другом городе. Я пытался решить, пойти ли в казино или купить мгновенные лотерейные билеты. В итоге я выбрал второй вариант. Когда я стер защитное поле на билете и увидел, что выиграл $2 миллиона, я не поверил, что это реально. Я позвонил своей подруге, чтобы рассказать ей, что я выиграл, но она тоже не поверила. Я до сих пор не до конца осознал это", — сказал американец.

Мужчина выиграл 2 млн долларов Фото: Michigan Lottery

Бакнер сказал, что его выигрыш пойдет на оплату счетов, а часть денег он даст своей семье. Также мужчина планирует пополнить свой сберегательный счет.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.