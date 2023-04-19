"Для потреб армії": окупанти на Херсонщині почали вилучати в людей човни

За словами колаборанта Володимира Сальдо, росіяни вже відібрали в мирних жителів близько 30 човнів із моторами для "забезпечення військових".

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В окупованій частині Херсонської області у цивільного населення вилучають човни на користь Збройних Сил Російської Федерації. Відповідне розпорядження минулого тижня надав колаборант Володимир Сальдо, пише російське видання "ТАСС" 18 квітня.

Як зазначає колаборант, російські військовослужбовці потребують маломірних суден та човнів. Він також стверджує, що рішення про вилучення транспортних засобів "для потреб армії" було прийнято в рамках законодавства Росії про воєнний стан.

"У Генічеську для забезпечення військових плавзасобами було вилучено близько 30 човнів із моторами", — написав Сальдо у своєму Telegram-каналі.

Людям, у яких військові забрали човни, Сальдо порадив звернутися до районної адміністрації Геніченська та підтвердити своє право власності. За його словами, всім, хто це зробить, повернуть їх водний транспорт або виплатять компенсацію "через деякий час".

Нагадаємо, що 18 квітня президент РФ Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку. За даними російських журналістів, він послухав доповіді командирів, а також привітав окупантів із Великоднем.

Раніше, 14 квітня, ми повідомляли, що в Україні мають намір конфіскувати активи колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсонської області. Відповідний позов уже подано до Вищого антикорупційного суду України.

Ми також писали про те, що за даними Центру національного опору від 7 квітня, російські окупанти продовжують займатися мародерством у Херсонській області, зокрема у Скадовському районі. У підпіллі зазначають, що росіяни вивозять майно із захоплених будинків колонами техніки.