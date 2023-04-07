"Массово вивозять награбоване": у ЦНС розповіли про ситуацію на Херсонщині

За словами представників підпілля, із окупованих сіл їдуть цілі колони російської техніки з вкраденим в українців майном.

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Росіяни продовжують займатися мародерством у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області, зокрема у селах Скадовського району. Про це йдеться у публікації Центру національного спротиву (ЦНС) від 7 квітня.

"З сіл Скадовського району росіяни військові вивозять майно із захоплених будинків колонами техніки. Вивезення майна відбувається вночі", — констатували у ЦНС.

Також повідомляється, що російські окупанти стали інтенсивніше перевіряти місцеве населення. За словами представників підпілля, так звані "перевірки" також супроводжуються мародерством з боку росіян, після чого вони "масово вивозять награбоване".

Крім того, мирні жителі у згаданому регіоні не можуть вільно пересуватися. За порушення обмежень людям загрожують кримінальним переслідуванням та депортацією на територію Росії.

"Погрожують усім тим, хто не має російського паспорта, тобто фактично тиск відбувається за національною ознакою", — зазначили автори публікації.

За даними ЦНС, останнім часом представники РФ намагаються наростити темпи примусового вручення російських паспортів на окупованих територіях півдня України. З цією метою окупаційна адміністрація запустила "мобільні групи" із паспортизації.

Нагадаємо, що у зведенні Генштабу ЗСУ від 5 квітня згадується про спроби російських окупантів вивозити українців на територію Росії. У відомстві зазначили, що громадян лякають майбутнім контрнаступом ЗСУ.

Раніше, 3 квітня, у Генштабі ЗСУ також повідомили про підготовку окупантів до "евакуації" громадян України до Криму та РФ. За даними військових, росіяни вже почали складати відповідні списки, які переважно складаються з жінок і дітей.