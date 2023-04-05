Погрожують вивезенням до РФ: у Генштабі розповіли, як окупанти залякують людей у Мелітополі

Жителям окупованого міста говорять про майбутній наступ ЗСУ та радять їхати до Росії. Росіяни повністю ігнорують норми міжнародного права, стверджує українське командування.

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Російські окупанти в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області розсилають листівки з проханням евакуюватися до РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 5 квітня.

Загарбники нехтують нормами міжнародного права, чинять психологічний тиск — лякають людей майбутнім наступом ЗСУ, зазначив Генштаб.

А в селі Велика Кардашівка Херсонської області через переміщення важкої техніки ЗС РФ околицями населеного пункту майже повністю обмежений в'їзд та виїзд усіх мешканців. Людям заборонили залишати будинки. Війська РФ посилили перевірку документів та мобільних телефонів, кажуть у штабі.

Українські воєнні зазначили, що 4 квітня на Запорізькому та Херсонському напрямках противник накапичує оборону. ЗС РФ обстріляли понад 30 населених пунктів, зокрема Новоданилівку, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівку, Зміївку, Козацьке, Миколаївку, Іванівку, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Обстріли ЗС РФ – де були спроби наступу

Ворожа армія минулої доби завдала 3 ракетних і 47 авіаударів. Було застосовано 17 БПЛА "Shahed-136", з них 14 було знищено ЗСУ. ЗС РФ здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені цивільні.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах – протягом доби було відбито понад 60 атак супротивника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Основні зусилля на веденні наступу ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Карта Deep State

У Чернігівській області було обстріляно населені пункти Леонівка, у Сумській — Середина-Буда, Бачівськ, Волфіно, Запсілля та Миропілля. У Харківській області ЗС РФ обстріляли населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі.

На Куп'янському напрямку обстрілу зазнали Масютівка, Куп'янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне у Луганській області.

Безрезультатні наступальні дії загарбники вели на Лиманському напрямі в районах південніше Кремінної та Спірного. Артилерійські обстріли зазнали понад 20 населених пунктів, у тому числі Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

ЗСУ успішно відбивали атаки ЗС РФ 4 квітня

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Окупанти вели безрезультатні наступальні дії у районі Богданівки Донецької області. Підрозділи сил оборони України 4 квітня відбили близько 30 атак противника на даній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів — Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області.

Наступальні дії армія РФ вела на Авдіївському та Мар'їнському напрямках у районах Новокалиново, Сєверного, Первомайського та Мар'їнки Донецької області. Були обстріляли населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

Авіація сил оборони України 4 квітня завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та воєнної техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника, підсумував Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що 3 квітня мер Мелітополя Іван Федоров розповів про складання списків колаборантів, яких росіяни хочуть ліквідувати. У Запорізькій області їхня кількість сягає до 1,5 тисяч, а в Мелітополі — приблизно 700.

Цього ж дня стало відомо про загибель колаборанта Максима Зубарєва. Після підриву машини він помер від травм у лікарні.