Окупанти почали складати список колаборантів на "ліквідацію", — мер Мелітополя

За словами голови міста Івана Федорова, подібна практика у росіян була на Херсонщині перед тим, як було віддано наказ відступати з правого берега Дніпра.

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У Запорізькій областi російські окупанти почали складати списки тих колаборантів, яких збираються ліквідувати. Про це 3 квітня під час брифінгу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ" заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, противник усвідомлює той факт, що рано чи пізно йому доведеться залишити раніше захоплені позиції, і тому почав складати списки тих людей, яких не можна ні в якому разі відпускати за такого сценарію. Їх або ліквідують, або ж залишать українській владі.

"Ми знаємо, що і в окупаційній поліції складаються списки колаборантів, яких не можна буде випускати з окупованої частини нашої держави. У нас також є інформація, що такі списки складаються і в інших органах окупаційної влади, крім поліції. Також бачимо приклади звільненої Херсонщини, коли під час втечі окупанти не всіх колаборантів випустили", — сказав мер Мелітополя.

Величезна кількість цих колаборантів із Херсонської області вже під слідством і заарештована українськими спецслужбами. Така ж доля чекає на тих, хто все ще працює на окупаційні "влади".

По всій Запорізькій області їхня кількість сягає близько півтори тисячі осіб, а в самому Мелітополі та районі — приблизно 700.

"Всі вони підлягають ліквідації? Звичайно, ні. Що стосується підлягаючих, то це десятки осіб, які добре володіють інформацією про окупаційну владу", — зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, 3 квітня в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Мер не виключає сценарію того, що це був замах на колаборанта. Інформацію про підрив автомобіля у Мелітополі також підтвердила окупаційна "адміністрація".