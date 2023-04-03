У Мелітополі пролунав потужний вибух: мер не виключає замах на колаборанта

На місце інциденту, за словами Івана Федорова, виїхали бригади швидкої допомоги. Інформацію про підрив автомобіля у Мелітополі також підтвердила окупаційна адміністрація.

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У місті Мелітополь Запорізької області на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. Про це у понеділок, 3 квітня, повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Відразу ж на місце виїхали "швидкі". У якого зрадника цього разу коротке замикання в машині уточнюємо", — написав Федоров.

Окупанти готували провокацію на Запорізькому напрямку

Раніше, 2 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив з посиланням на рух "Атеш", що окупанти можуть ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку та звинуватити у цьому Київ.

За словами Федорова, йдеться про зрадників, які "багато знають" і можуть давати свідчення до суду проти окупаційного режиму. Йдеться, зокрема, про представників окупаційних адміністрацій та "поліцаїв".

"Зрадникам на Запорізькому напрямку приготуватися! Партизанський рух українців та кримських татар "Атеш" має у розпорядженні інформацію, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки… У вбивстві колаборантів планують звинуватити Україну. Що ж, ми давно попереджали: зрадники нікому не потрібні. За гроші продали Батьківщину, за них же і помруть.", — написав Федоров.

Нагадаємо, 2 квітня в російському Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar", у ході якого загинув російський війсккор та пропагандист Владлен Татарський.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих під час вибуху зросла до 32 осіб. При цьому підозрювану у вбивстві Татарського досі шукають.