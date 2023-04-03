В Мелитополе прогремел мощный взрыв: мэр не исключает покушение на коллаборанта
На место инцидента, по словам Ивана Федорова, уже выехали бригады скорой помощи. Информацию о подрыве автомобиля в Мелитополе также подтвердила оккупационная администрация.
В городе Мелитополь Запорожской области на проспекте Богдана Хмельницкого подорвался автомобиль. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.
"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехали "скорые". У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", — написал Федоров.
Оккупанты готовили провокацию на Запорожском направлении
Ранее, 2 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил со ссылкой на движение "Атеш", что оккупанты могут ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении и обвинить в этом Киев.
По словам Федорова, речь идет о предателях, которые "много знают" и могут давать показания в суда против оккупационного режима. Речь, в частности, идет о представителях оккупационных администраций и "полицаях".
"Предателям на Запорожском направлении приготовиться! Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" располагает информацией, что оккупанты ликвидируют коллаборационистов во время "жеста доброй воли" из Васильевки…. В убийстве коллаборантов планируют обвинить Украину. Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них же и умрут", — написал Федоров.
Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar", в ходе которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский.
Позже стало известно, что число пострадавших в ходе взрыва возросло до 32 человек. При этом подозреваемую в убийстве Татарского до сих пор ищут.