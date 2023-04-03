Оккупанты начали составлять список коллаборантов на "ликвидацию", - мэр Мелитополя

По словам главы города Ивана Федорова, подобная практика у россиян была в Херсонской области перед тем, как был отдан приказ отступать из правого берега Днепра.

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В Запорожской области российские оккупанты начали составлять списки тех коллаборантов, которых собираются ликвидировать. Об этом 3 апреля во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ" заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, противник осознает тот факт, что рано или поздно ему придется покинуть ранее захваченные позиции, и поэтому начал составлять списки тех людей, которых нельзя ни в коем случае отпускать при таком сценарии. Их либо ликвидируют, либо же оставят украинским властям.

"Мы знаем, что и в оккупационной полиции составляются списки коллаборантов, которых нельзя будет выпускать из оккупированной части нашего государства. У нас также есть информация, что такие списки составляются и в других органах оккупационных властей, кроме полиции. Также видим примеры освобожденной Херсонщины, когда во время бегства оккупанты не всех коллаборантов выпустили", — сказал мэр Мелитополя.

Огромное количество этих коллаборантов из Херсонской области уже под следствием и арестованы украинскими спецслужбами. Такая же участь ждет тех, кто все еще работает на оккупационные "власти".

По всей Запорожской области их количество достигает около полутора тысяч человек, а в самом Мелитополе и районе — примерно 700.

"Все они подлежат ликвидации? Конечно, нет. Что касается подлежащих, то это десятки лиц, хорошо владеющих информацией об оккупационных властях", — отметил Иван Федоров.

Напомним, 3 апреля в оккупированном Мелитополе прозвучал мощный взрыв. Мэр не исключает сценарий того, что это было покушение на коллаборанта. Информацию о подрыве автомобиля в Мелитополе также подтвердила оккупационная "администрация".