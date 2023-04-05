Угрожают вывозом в РФ: в Генштабе рассказали, как оккупанты запугивают людей в Мелитополе

Жителям оккупированного города говорят о будущем наступлении ВСУ и советуют уезжать в Россию. Россияне полностью игнорируют нормы международного права, утверждает украинское командование.

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Российские оккупанты во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рассылают листовки с просьбой эвакуироваться в РФ. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 апреля.

Захватчики пренебрегают нормами международного права, оказывают психологическое давление — пугают людей будущим наступлением ВСУ, указал Генштаб.

А в селе Большая Кардашевка Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники ВС РФ по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех жителей. Людям запретили покидать дома. Войска РФ усилили проверку документов и мобильных телефонов, говорят в штабе.

Украинские военные отметили, что 4 апреля на Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает оборонительные способности. ВС РФ обстреляли более 30 населенных пунктов, в том числе Новоданиловку, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровку, Змиевку, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Обстрелы ВС РФ — где были попытки наступления?

Вражеская армия за прошедшие сутки нанесла 3 ракетных и 47 авиаударов. Были применены 17 БПЛА "Shahed-136", из них 14 были уничтожены ВСУ. ВС РФ совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые гражданские.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Основные усилия на ведении наступления враг сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Карта Deep State

В Черниговской области были обстреляны населенные пункты Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запселье и Мирополье. В Харьковской области ВС РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополи.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области.

Безуспешные наступательные действия захватчики вели на Лиманском направлении в районах южнее Кременной и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Стельмаховка, Торское, Северск, Раздоловка и Спорное Донецкой области.

ВСУ успешно отражали атаки ВС РФ 4 апреля

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения сил обороны Украины 4 апреля отразили около 30 атак противника на данном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов — Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Пивничное и Шумы Донецкой области.

Наступательные действия армия РФ вела на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Новокалиновое, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области. Были обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг обстрелял населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

Авиация сил обороны Украины 4 апреля нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника, подытожил Генштаб ВСУ.

Напомним, что 3 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о составлении списков коллаборантов, которых россияне хотят ликвидировать. В Запорожской области их число достигает до 1,5 тысяч, а в Мелитополе — примерно 700.

В этот же день стало известно о гибели коллаборанта Максима Зубарева. После подрыва машины он скончался от полученных травм в больнице.